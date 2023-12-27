Генерал Кривонос: «Не помогут и десять миллионов дронов»

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 21:18
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока ВСУ не научатся противостоять эффективным российским системам РЭБ, толку от количества выпущенных Украиной дронов немного.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ не научатся противостоять эффективным российским системам РЭБ, толку от количества выпущенных Украиной...

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«Когда я слышу, что нам нужно тысячи дронов [ведущий напомнил, что Зеленский обещал в 2024 году выпустить миллион дронов], вопрос не в количестве. Для того, чтобы эти дроны были успешными, ещё надо выполнить два фактора. Первый – это научить людей ими пользоваться. И второе – найти эффективные способы борьбы с российской РЭБ.

Можно выпустить и десять миллионов, но если у России и дальше будут такие мощные РЭБ, то наши дроны просто не долетят до тех объектов, которые мы обозначили», – отметил Кривонос.

В то же время, ранее в Киеве с тревогой отмечали, что в России уже работают над новой технологией применения боевых дронов с более эффективным методом поражения и обходом украинских систем РЭБ.

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