Генерал Кривонос: «Не помогут и десять миллионов дронов»

Пока ВСУ не научатся противостоять эффективным российским системам РЭБ, толку от количества выпущенных Украиной дронов немного.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу, что нам нужно тысячи дронов [ведущий напомнил, что Зеленский обещал в 2024 году выпустить миллион дронов], вопрос не в количестве. Для того, чтобы эти дроны были успешными, ещё надо выполнить два фактора. Первый – это научить людей ими пользоваться. И второе – найти эффективные способы борьбы с российской РЭБ.

Можно выпустить и десять миллионов, но если у России и дальше будут такие мощные РЭБ, то наши дроны просто не долетят до тех объектов, которые мы обозначили», – отметил Кривонос.