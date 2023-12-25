Миллион дронов от Зеленского уже не спасут ВСУ: «Русские меняют технологии»

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В России работают над новой технологией применения боевых дронов с более эффективным методом поражения и обходом украинских систем РЭБ.

Об этом на канале «Украинская правда» заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации. Это, когда дрон становится автоматизированный (неважно – наземный, воздушный), и ты, например, видишь, в студии сидит пять человек. И взлетает рой таких дронов, и если даже люди движутся, техника движется, дрон начинает преследовать, потому что он через нейронную сеть получил до этого терабайты информации, через компьютерное зрение он детектит эту цель и фактически уже определяет её как мишень», – рассказала Берлинская.

Встревоженный ведущий спросил, есть ли у Украины какая-то альтернатива этому.

«Мы всегда делаем что-то на позавчера – вот, в чём проблема. Миллион дронов можно произвести (обещанный Зеленским на итоговой пресс-конференции – ред.), FPV-дронов так точно, вопрос в другом. Во-первых, дроны, они не в вакууме, на них нужны боеприпасы, на них нужны взрывники, платы инициализации. Второе, для них нужны обученные люди. Ещё нас ждёт следующий вызов. Потому что РЭБ уже не будет работать против дронов, которые будут идти по автоматической оптической системе наведения и навигации. Нужно говорить о совсем других системах, например, о лазерных», – ответила «волонтёр».

При этом она с сожалением добавила, что сейчас не видит комплексного понимания развития отрасли со стороны украинских властей.

«Пусть не обижаются ни министр стратегической отрасли промышленности, ни министр обороны. Мне очень хочется, чтобы у них всё получилось, потому что, к сожалению, и министр Таран потерял полтора года времени для страны, и министр Резников, к сожалению, в плане технологий потерял время, и за год вторжения не понимал, что на условных «мавиках», к сожалению, держится вся первая линия фронта. А перед вторжением законтрактовал буквально несколько комплексов «Лелека». Это просто абсурд», – сказала Берлинская.