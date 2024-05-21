Генерал Кривонос не верит словам Путина, что Харьков штурмовать не будут

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 17:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Слова президент РФ Владимира Путина о том, что российские войска не собираются штурмовать Харьков – это «введение противника в заблуждение».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова президент РФ Владимира Путина о том, что российские войска не собираются штурмовать Харьков...

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«Во время войны есть такое понимание введение противника в заблуждение (но они у нас не противники, они открытые враги), и точно так же они пытаются расслабить нас, чтобы мы подумали, что они не пойдут на Харьков. У нас уже власть и так расслабилась и не восприняла реально проблемы Харьковского направления, и мы имеем сейчас проблемы», – рассуждал он.

«Поэтому для нас – самое главное, чтобы готовиться на всех участках. И Сумщина, и Черниговщина – также, если ещё не успели вырыть, то надо рыть!» – призывал Кривонос.

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