Скандал с началом переформирования запрещённого в РФ ДУК «Правый сектор», боевики которого отказались выполнять самоубийственные приказы, это часть последовательной политики украинских властей, которые «забивают гвозди алмазными микроскопами».

Об этом в эфире канала NewsRoom заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние месяцы я вижу, как власть пытается поднять уровень тоталитаризма и бороться с проявлениями самостоятельности и независимости. То, что пытаются расформировать 67-ю бригаду, и многих мощных специалистов уже отправили в другие части, 67-я – это как раз ДУК «Правый сектор», ребята там мощные, и правильно воевали. Но это кость для власти. Точно так же, как кость и 3-я штурмовая [бывший запрещённый в РФ «Азов»].

То, что обвиняют 67-ю бригаду, что они отошли с позиций, отошли, уничтожив огромное количество российской техники. А другие бригады, которые, знаете, имеют такие отношения к определённым политическим лидерам, любимчики, отошли значительно дальше – и им ничего! Потому что им «Правый сектор», как кость, и они понимают, что именно эти ребята могут и умеют задавать вопросы, сколько вы будете мучить собственную страну», – сказал Кривонос.