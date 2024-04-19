Генерал Кривонос рассказал, как Зеленский утилизирует «правосеков» в окопах на передовой

Вадим Москаленко.  
19.04.2024 08:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1166
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Скандал с началом переформирования запрещённого в РФ ДУК «Правый сектор», боевики которого отказались выполнять самоубийственные приказы, это часть последовательной политики украинских властей, которые «забивают гвозди алмазными микроскопами».

Об этом в эфире канала NewsRoom заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал с началом переформирования запрещённого в РФ ДУК «Правый сектор», боевики которого отказались выполнять...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Последние месяцы я вижу, как власть пытается поднять уровень тоталитаризма и бороться с проявлениями самостоятельности и независимости. То, что пытаются расформировать 67-ю бригаду, и многих мощных специалистов уже отправили в другие части, 67-я – это как раз ДУК «Правый сектор», ребята там мощные, и правильно воевали. Но это кость для власти. Точно так же, как кость и 3-я штурмовая [бывший запрещённый в РФ «Азов»].

То, что обвиняют 67-ю бригаду, что они отошли с позиций, отошли, уничтожив огромное количество российской техники. А другие бригады, которые, знаете, имеют такие отношения к определённым политическим лидерам, любимчики, отошли значительно дальше – и им ничего! Потому что им «Правый сектор», как кость, и они понимают, что именно эти ребята могут и умеют задавать вопросы, сколько вы будете мучить собственную страну», – сказал Кривонос.

«По 67-й бригаде – это один из примеров, как мы уверенно загоняем гвозди золотым микроскопом. Там было одно из мощнейших подразделений в ВСУ операторов БПЛА. Это подразделение сейчас расформировано, их дроны и всё оборудование у них забрали, и их отправили рядовыми в пехоту. Этих людей готовили, некоторых даже с 2015 года, у них прекрасный опыт. Они – асы с таким уровнем, что западные партнёры на них смотрят, как на полубогов. И сейчас они с винтовками и автоматами в первых траншеях», – возмущался генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть