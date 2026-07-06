Генерал Решетников: Принято решение бить по Украине по-новому

Руководство России меняет подход к ударам по Киеву и другим городам Украины, заявил «ПолитНавигатору» генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

«Мне кажется, что решение принято бить систематически. Ну, какая-то демонстрация есть для НАТО, конечно, они тоже должны делать выводы.

На мой взгляд, произошли определённые изменения в тактике, и удары будут более систематические, чем раньше. И это будут не ответы «на» раз в месяц. Анализ последних событий показывает, что наши бьют регулярно по Харькову, по Днепропетровску, по Сумам. Я бы рассматривал это как изменение тактики ведения военных действий», – сказал Решетников.