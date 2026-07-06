Генерал Решетников: Принято решение бить по Украине по-новому
Руководство России меняет подход к ударам по Киеву и другим городам Украины, заявил «ПолитНавигатору» генерал СВР в отставке Леонид Решетников.
«Мне кажется, что решение принято бить систематически. Ну, какая-то демонстрация есть для НАТО, конечно, они тоже должны делать выводы.
На мой взгляд, произошли определённые изменения в тактике, и удары будут более систематические, чем раньше. И это будут не ответы «на» раз в месяц. Анализ последних событий показывает, что наши бьют регулярно по Харькову, по Днепропетровску, по Сумам. Я бы рассматривал это как изменение тактики ведения военных действий», – сказал Решетников.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Он напомнил о заявлении пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который на минувших выходных сказал:
«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон».
Решетников считает, что последствия этого сигнала Пескова уже ощутили в Киеве:
«Надо, чтобы мы действовали не ситуативно: они ударили – мы ударили, а как во время войны. Во всяком случае, заявление Пескова, что идет война, подтверждает, что должен быть изменен сам подход и тактика, и это должен быть не просто в ответ – это уже реальные военные действия и стремление уничтожить серьёзные объекты, которые помогают ВСУ в их войне против нас», – заявил Решетников.
English version :: Читать на английском Генерал Решетников: Принято решение бить по Украине по-новому
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: