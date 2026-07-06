«По Киеву ад». Россия нанесла удар накануне саммита НАТО

Михаил Рябов.  
06.07.2026 09:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4081
 
Дзен, Киев, Сюжет дня, Украина


Более 70 российских ракет и 350 дронов насчитала украинская сторона в ходе ночного удара по Киеву.

«Последствия по Киеву грустные. Немало попаданий. Можете слышать взрывы в местах попаданий… Очень громко. Это не прилет, а взрывы, о которых я писал выше. Детальнее не могу из соображений безопасности. По Киеву ад, к сожалению», – комментирует киевский юрист-нацист Андрей Смолий, ведущий канал с мониторингом ударов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Более 70 российских ракет и 350 дронов насчитала украинская сторона в ходе ночного удара...

Речь идёт о детонации боеприпасов, которые украинские военные прятали на заводе «Визар». Вокруг – жилые дома, теперь – многочисленные разрушения и жертвы.

«Режим Зеленского использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств.

Высокоточный удар ВС РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны.

Зеленому диктатору ПВО нужны не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же – «живой щит» создавать», – указывает представитель МИД РФ Родион Мирошник.

Политолог-иноагент Сергей Марков соглашается:

«Причины удара по Киеву не в том, что там 15% населения Украины и 30% экономики Украины, а в том, что там 50% ВПК Украины».

Почему удар нанесен буквально накануне открывающегося в Турции саммита НАТО?

«И Россия, и Украина стремятся продемонстрировать владение инициативой как на земле, так и в вопросах дальнобойных ударов. Вашингтон, вероятно, не против нового витка эскалации, полагая, что это ускорит истощение сторон и приблизит окно возможностей для переговоров», – поясняет политолог Алексей Чеснаков.

Его коллега Павел Данилин указывает:

«Есть угроза эскалации конфликта?  Есть.  На саммите НАТО могут быть приняты и такие решения.  Собственно, об этом и было заявление Пескова: мы видим, что США не хотят больше быть посредником и миротворцем, а вновь выходят на позицию участника конфликта против нас.  При этом, сигнал тоже предельно понятный: Россия не отступит, что бы не решили на саммите НАТО».

P.S. Все минувшие выходные Украина продолжала непрерывно терроризировать Крым, пытаясь устроить полную блокаду и блэкаут. Ежедневно местные власти сообщали о погибших жителях полуострова.

 

Метки: ,

English version :: Читать на английском «По Киеву ад». Россия нанесла удар накануне саммита НАТО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить