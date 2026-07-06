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Более 70 российских ракет и 350 дронов насчитала украинская сторона в ходе ночного удара по Киеву.

«Последствия по Киеву грустные. Немало попаданий. Можете слышать взрывы в местах попаданий… Очень громко. Это не прилет, а взрывы, о которых я писал выше. Детальнее не могу из соображений безопасности. По Киеву ад, к сожалению», – комментирует киевский юрист-нацист Андрей Смолий, ведущий канал с мониторингом ударов.

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Речь идёт о детонации боеприпасов, которые украинские военные прятали на заводе «Визар». Вокруг – жилые дома, теперь – многочисленные разрушения и жертвы.

«Режим Зеленского использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Высокоточный удар ВС РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны. Зеленому диктатору ПВО нужны не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же – «живой щит» создавать», – указывает представитель МИД РФ Родион Мирошник.

Политолог-иноагент Сергей Марков соглашается:

«Причины удара по Киеву не в том, что там 15% населения Украины и 30% экономики Украины, а в том, что там 50% ВПК Украины».

Почему удар нанесен буквально накануне открывающегося в Турции саммита НАТО?

«И Россия, и Украина стремятся продемонстрировать владение инициативой как на земле, так и в вопросах дальнобойных ударов. Вашингтон, вероятно, не против нового витка эскалации, полагая, что это ускорит истощение сторон и приблизит окно возможностей для переговоров», – поясняет политолог Алексей Чеснаков.

Его коллега Павел Данилин указывает:

«Есть угроза эскалации конфликта? Есть. На саммите НАТО могут быть приняты и такие решения. Собственно, об этом и было заявление Пескова: мы видим, что США не хотят больше быть посредником и миротворцем, а вновь выходят на позицию участника конфликта против нас. При этом, сигнал тоже предельно понятный: Россия не отступит, что бы не решили на саммите НАТО».

P.S. Все минувшие выходные Украина продолжала непрерывно терроризировать Крым, пытаясь устроить полную блокаду и блэкаут. Ежедневно местные власти сообщали о погибших жителях полуострова.