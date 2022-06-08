Генерал СБУ боится, что против Украины поднимется вся Россия

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Новости Украины

Давней мечте беглого российского либерала, жертвы фейкового покушения Аркадия Бабченко о поездке на американском танке по Красной площади сбыться не суждено – ВСУ не смогут дойти до Кремля.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, если украинские вооруженные формирования выдвинутся вглубь территории РФ, эта война обретет формат всенародной и против Украины ополчится все население России.

«Я сомневаюсь, что мы дойдем до Кремля, потому что у нас реально нет тех сил, которые бы мы могли использовать – нет авиации, нет, ну… Понятное дело, что если мы пойдем на территорию России, то там уже действительно будет народная война, ополчение. То, что [украинские войска] зайдут – это однозначно. Потому что нам надо зачистить нашу территорию и уничтожить те очаги даже не сопротивления, а раздражающие нас – вот как поступить с батареями, которые находятся на границе Сумской и Черниговской области, и каждый день обстреливают нашу территорию? Вот как с ними поступать – наблюдать за ними или зайти, уничтожить», – заявил Ягун.