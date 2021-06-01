Оборзевший от безнаказанности Бабченко снова грозит русским плетьми, окорочками и «Абрамсом»

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Победа «либеральной оппозиции» будет тогда, когда можно будет на Красной площади в Москве с американского танка пороть русских, заставляя кричать «Слава Украине» и спрашивая, «чей Крым?»

Об этом на либеральном «форуме свободной России» в Вильнюсе заявил беглый российский журналист, русофоб и заукраинский пропагандист, живой труп Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждут нас не очень хорошие времена, ждёт нас нормальный тоталитаризм, нормальная диктатура, затем нормальная революция, по всей видимости, нормальная война, и выживать, строить стратегию своего выживания, а потом смотреть.

У меня стратегия есть. У меня есть инструкция по вождению танка «Абрамс» и банки с тушёнкой я закупаю. Моя стратегия в 96 лет приехать на Красную площадь нассать на могилу Путина и начать раздавать там окорочка и пороть с «гаслом» – «Слава Украине». И спрашивать, “чей Крым?” Других никаких стратегий у меня нет», – заявил провокатор.

Напомним, ранее в Совете Федерации РФ заявили, что либералами «форума свободной России», позволяющим себе экстремистские высказывания, должен заняться Следком.