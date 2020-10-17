Генерал СБУ: Мы неправильно назвали Украину в 1991 году

17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Территория нынешней Украины изначально была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой Киева и культурой.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE.TV» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991-м мы должны были наше государство назвать правильным названием – Русь-Украина, потому что Русь, метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это империя была, все остальные земли – Суздальская, Владимировская, Новгородская – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях.

Нужно вещи называть своими именами. Причем, мы в первый раз дали европейскую культуру, христианство, на огромные евроазиатские пространства.

В конце концов, наше влияние дошло до Владивостока, вы помните 17-22 год, украинская республика Зелёный Клин, большинство возле Владивостока и Уссурийска – это украинцы. Около 350 тысяч выехало в конце XIX начале XX-го века туда.

Второй раз, это был XVII век, когда украинское казацкое государство фактически прикрыло собою очень слабое Московское государство, где в 13 году гарнизон стоял польско-литовский-украинский. Владиславу сыну короля польского, присягнули все дворяне Московии и признали его своим царём. А ещё буквально за несколько десятков лет до этого Тактамыш последний раз спалил Москву, а формально Петр Великий должен был платить дань крымскому хану, и его азовский поход был поражением», – рассказал Смешко.

«То есть, Украина прикрыла всё своим телом, своей культурой. И снова было огромное влияние украинской культуры, русско-украинской, на Московское государство и попытка создать евроазиатскую модель. То есть, Украина имела огромное историческое влияние», – добавил генерал.

Ранее Смешко утверждал, что слово «Украина» гораздо древнее слова «Россия». Также, по мнению экс-сбушника, вернув Крым в свой состав, Москва «открыла ящик Пандоры», дав дорогу Китаю к защите китайскоязычного населения в самой РФ.