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13.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, СБУ, Украина
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Генерал СБУ: Предупреждение Лаврова в адрес ЕС – это не блеф

Новости Украины

Предостережение главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву экономических связей с Евросоюзом в случае дальнейших немотивированных антироссийских санкций – не блеф Кремля. У России достаточно собственных ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем известная моя патриотическая позиция, но я всегда объективно подхожу. Москва не слабая, Керченский мост стоял и стоять будет, никто там революцию не сделает, тем более, Навальный – якобы, лидер оппозиции. Для Москвы это какие-то комариные укусы, я бы сказал, и они четко отвечают, я считаю эти ответы объективными: «Мы уже привыкли жить под санкциями. Будут больше санкций – мы привыкнем под ними жить». И вот ответ прямой, он откровенный», – прокомментировал Вовк.

Он подчеркнул, что украинская пропаганда зачастую выдает желаемое за действительное – например, убеждая в изоляции России или ее скором крахе.

«Я не поддерживаю государство-агрессора, давайте объективно оценивать ситуацию и то, что говорят люди…  «Северный поток-2» строят, отношения поддерживают, за кулисами целуются-обнимаются, желают друг другу продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Мы должны это понимать, и наши зрители, что нет чисто того, что показывают по телевизору и говорят дипломаты», – заявил Вовк.

При этом, Украина, по его мнению, не имеет веса в нынешней ситуации:

«Слон и моська – это уже не в плане математики или арифметики. Кто мы, извините? Я очень люблю Украину, считаю, что ее должны уважать все, она должна быть сильной, но на сегодня мы очень слабы, и то, что мы заявляем – это сами себя удовлетворяем. Мы сделали крутое заявление, никто его не услышал, а если услышал – не обратил внимание, потому что слон не обращает внимания», – констатировал генерал СБУ.

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