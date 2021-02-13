Генерал СБУ: Предупреждение Лаврова в адрес ЕС – это не блеф

13.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Предостережение главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву экономических связей с Евросоюзом в случае дальнейших немотивированных антироссийских санкций – не блеф Кремля. У России достаточно собственных ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Всем известная моя патриотическая позиция, но я всегда объективно подхожу. Москва не слабая, Керченский мост стоял и стоять будет, никто там революцию не сделает, тем более, Навальный – якобы, лидер оппозиции. Для Москвы это какие-то комариные укусы, я бы сказал, и они четко отвечают, я считаю эти ответы объективными: «Мы уже привыкли жить под санкциями. Будут больше санкций – мы привыкнем под ними жить». И вот ответ прямой, он откровенный», – прокомментировал Вовк.

Он подчеркнул, что украинская пропаганда зачастую выдает желаемое за действительное – например, убеждая в изоляции России или ее скором крахе.

«Я не поддерживаю государство-агрессора, давайте объективно оценивать ситуацию и то, что говорят люди… «Северный поток-2» строят, отношения поддерживают, за кулисами целуются-обнимаются, желают друг другу продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Мы должны это понимать, и наши зрители, что нет чисто того, что показывают по телевизору и говорят дипломаты», – заявил Вовк.

При этом, Украина, по его мнению, не имеет веса в нынешней ситуации:

«Слон и моська – это уже не в плане математики или арифметики. Кто мы, извините? Я очень люблю Украину, считаю, что ее должны уважать все, она должна быть сильной, но на сегодня мы очень слабы, и то, что мы заявляем – это сами себя удовлетворяем. Мы сделали крутое заявление, никто его не услышал, а если услышал – не обратил внимание, потому что слон не обращает внимания», – констатировал генерал СБУ.