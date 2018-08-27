Генерал СБУ признал, что Украина причастна к совершению преступлений в Донбассе

27.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы отказываются публично признавать свою причастность к терактам на Донбассе, потому что боятся наказания за военные преступления в международных судах.

Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.

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По его словам, проще все списать на мифических донецких партизан, чем признаваться, что за той или иной диверсией стоит СБУ.

«Будем списывать все на партизан, которых подготовили государственные органы. Хотим мы того или нет, но есть определенные требования международного законодательства и нельзя брать на себя ответственность за совершение тех или иных мер, ни одно государство не возьмет на себя такие вещи. Потому что пройдет какое-то время и вспомнят, что «они там заехали танком не в тот дом, подорвали не то, что нужно было». И все это вспоминается в международном суде. А так как Украина пытается быть правовым государством, то в первую очередь нас накажут, а не российских боевиков. Потому понятно, что ответственность за проведение каких-то операций никто не хочет на себя брать. Вот, будем говорить, что это действия донецких партизан», – заявил Ягун.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило ещё три уголовных дела против должностных лиц ВСУ за военные преступления в Донбассе.

А украинские волонтёры выложили в интернет видеоролик, доказывающий причастность ВСУ к бомбардировкам мирных городов ДНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отказался называть, сколько военных преступлений было совершенно с начала АТО, потому что «это не повышает ни моральный дух армии, ни восприятие ее обществом».