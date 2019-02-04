Генерал СБУ признал фальсификацию покушения на Порошенко

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Охрана Петра Порошенко организовала инсценировку покушения на президента Украины. Об этом в своем блоге рассказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, глава Госохраны Украины Валерий Гелетей солгал в последних интервью, заявив, что ведомству удалось предотвратить 11 покушений на президента в минувшем году, а также несколько раз спасти жизнь Порошенко до этого.

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Вовк обратил внимание на слова Гелетея о том, что, якобы, спустя несколько дней после инаугурации Порошенко, состоявшейся 7 июня 2014 года, была попытка заложить взрывное устройство возле заезда в администрацию президента.

«Ответственно заявляю: в июне 2014 года ведро с гранатами было «заложено» самим Гелетеем после согласования с самим Порошенко! Это установлено следствием… «Дело» в ГПУ», – написал Вовк.

14 октября 2014 года украинские СМИ со ссылкой на Управление госохраны сообщили об обнаружении самодельного взрывного устройства недалеко от здания АП Порошенко.

Утверждалось, что устройство состояло из нескольких гранат Ф-1 и РГД, дополнительных поражающих элементов и мобильного телефона.

«Человек, который заложил взрывчатку, был замечен, но сбежал с места, не успев привести заряд в боевое положения», – сообщало агентство УНИАН.

«Рядом с начиненным гайками взрывным устройством была также найдена записка: «Если не прекратишь войну, война придет к тебе», – писало украинское издание «Тема».

Признание Вовка наглядно демонстрирует как «честные» украинские СМИ обслуживают режим, пришедший к власти в результате государственного переворота.

Кроме того, СБУ-шник раскрыл, что режим Порошенко не брезгует никакими методами для получения повода начать политические репрессии против инакомыслящих – «диверсантов», «агентов Путина» и «сепаратистов».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что слова Гелетея о предотвращенных покушениях на Порошенко вызвали бурную реакцию экспертного сообщества Украины.