12.12.2018
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
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Генерал СБУ рассказал о похищении дочери Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин не пойдет на обмен украинских террористов и прочих преступников даже если в плен попадут его дети.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генерал-лейтенант СБУ, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сравнил нынешнего президента России с руководителем СССР Иосифом Сталиным.

«Вспомните историю, когда в плен попал сын Сталина, Яков. Немецкая сторона предлагала его обменять. Сталин категорически отказался. Ту фразу, которую ему приписали, он не говорил. Но я не хочу, чтобы этого произошло, поверьте, как отцу троих детей и четырех внуков, но если сегодня, друзья мои, зная психологический, психический портрет Путина, возьмут в плен или похитят одну из дочек Путина, он не пойдет на обмен. Он не пойдет на обмен, потому что я его знаю. Не только лично, но и по его поступкам», – заявил Омельченко.

Также Омельченко заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента РФ.

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