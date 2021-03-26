Генерал СБУ рассказал о сексотстве украинских комбатов

26.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Скандальный украинский комбат, экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко, как и ряд других главарей боевиков, регулярно бывал в СБУ и встречался с руководством ведомства, где его называли «своим».

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вовка, Семенченко мог работать «под крышей» СБУ, а потому история с «разоблачением» деятельности частной военной компании на территории Украины под его руководством, вероятнее всего, ничем не закончится.

«Относительно той «крыши», о которой вы говорите… вы правы, потому что, как в предыдущие годы, так и сегодня, эти движения радикальные, они невозможны без какого-то кураторство будь-то со стороны одной силовой структуры или другой, или какой-то политической организации, администрации, соответствующих органов и учреждений. Потому я тут с вами соглашаюсь, что это было.

Но если на сегодня речь идет о том, что уже есть задержанные лица, причастные к организации, обучению, военной подготовки, причастен якобы и господин Семенченко, и еще один господин с неизвестной мне должностью «внештатный агент НАБУ», то не кажется, что если бы это было очень серьезно, то мы бы сегодня имели задержанных господина Семенченко и господина Шевченко, а те парни, которые якобы были в этих лагерях, были бы свидетелями.

И мы бы уже видели соответствующие продуктивные и быстрые следственные действия. Почему мы не видим? Где-то что-то зацепили, и мне кажется, это очень быстро отцепится и развернется в другую сторону, что никакого там преступления нет, это было «патриотическое воспитание», «патриотическое движение» и так далее…

Когда я с ним встречался, мне тоже говорили, что он якобы наш, мы его «держим», мы его обхаживаем, контактируем. Но я возглавлял Главное следственное управление, я у меня на связи, в Главном следственном управлении его не было…

Да, речь шла о том, что он близкий к Службе безопасности Украины, он близко общался с руководством, но не только он – много лидеров этих батальонов добровольческих, которые первыми пошли на защиту родины, они бывали каждую неделю в Службе безопасности, в том или ином подразделении и встречались с тем или иным руководителем, отрабатывали какие-то задания», – заявил Вовк.

Напомним, ранее СБУ разоблачила деятельность частной военной компании, которая под Киевом содержала лагерь тренировки наемников и действовала «против основ государственной безопасности». СБУ сообщает, что организаторами этой ЧВК были бывший депутат Верховной рады, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный также как «внештатный агент НАБУ».