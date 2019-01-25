Генерал СБУ рассказал о тайных связях Тимошенко

25.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко якобы давно завербована российскими спецслужбами и является тайным агентом президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июле 1995 года, вылетая из Москвы в Киев, в аэропорту Внуково Юлия Владимировна была задержана при попытке провести контрабандой 100 тысяч американских долларов. Она вела переговоры с высокими должностными людьми в Министерстве обороны, общалась с чиновниками Министерства финансов и экономики Российской Федерации. Если меня слушают оперативные работники – лучшей возможности для того, чтобы завербовать Юлию Тимошенко, которая тогда ещё политиком не была, не придумаешь», – сказал Омельченко.

Также он утверждает, что СБУ получила предназначенную лично Владимиру Путину секретную справку с рекомендациями о дальнейшем использовании Юлии Тимошенко.

«Осенью 2004 года спецслужбы Украины получили доказательства – справку аналитического управления ФСБ для Путина, в которой было изложено её тайное сотрудничество со спецслужбами РФ, а также были даны рекомендации Путину о том, как в дальнейшем использовать Юлию Владимировну в политике Российской Федерации», – заявил Омельченко.

Примечательно, что Омельченко был депутатом Верховной рады пяти созывов, в трех из которых входил во фракцию “Блок Юлии Тимошенко”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Омельченко заявил, что готов при личной встрече ликвидировать президента РФ.