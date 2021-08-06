Генерал СБУ: Теракты на Украине будут продолжаться

06.08.2021, Киев, Ольша Козаченко

Новости Украины

На Украине происходит масштабный неконтролируемый оборот оружия и взрывчатых веществ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в опубликованном киевским интернет-изданием «Интервью» заявил генерал-майор юстиции, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, отвечая на вопрос о недавнем захвате Кабмина экс-атошником с боевой гранатой.

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«К сожалению, такие ситуации у нас будут случаться еще, поскольку существуют на то объективные причины. Во-первых, неконтролируемый оборот оружия, боеприпасов, взрывчатки в Украине. Десятки лет говорим о принятии закона об обороте оружия и соответствующих взрывчатых веществ, но воз и ныне там. Поэтому таких случаев у нас много, а будет еще больше», – считает генерал.

По его словам, государство также недостаточно делает для социальной защиты участников карательной операции против республик Донбасса.

«Еще один вопрос: а что видят бойцы, которые приходят с фронта, здесь в Киеве, в больших городах, где мир и спокойствие? Они смотрят, что прошлая преступная власть снова вернулась, продолжает воровать. Новая «зеленая» власть учится у них и ворует. Все обогащаются, молоденькие министры побыли год-два на должностях, купили себе яхты и катаются. Что может боец из АТО? А он даже работу не может найти простого слесаря, фрезеровщика или токаря. Я условно говорю. Вот в чем наша беда. Я несколько причин вам назвал, их можно расширять, где-то конкретизировать, но, я думаю, они понятны», – сказал Вовк.