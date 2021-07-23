Генерал СБУ: Украине осталось два варианта по Донбассу – оба плохие

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Семь лет Украина считала, что играет в одной лиге с западными партнёрами, однако оказалось, что Киев был даже не во втором дивизионе международной арены.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк, комментируя ситуацию после того, как США и Германия заключили сделку по «Северному потоку-2», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Вовк считает, что теперь Украине лучше соглашаться на выполнение Минских соглашений по формуле Штайнмайера, на которой настаивает Россия, и чего всячески избегал Киев на протяжении последних лет.

«Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас «кидают» США и Европа и оставляет нас один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный – совершать действия по выполнению этой формулы.

Я понимаю, что они опасны, что каждый шаг может привести или к полномасштабной войне на Востоке, или к гражданской войне в Киеве. На сегодня два варианта – оба плохие, варианта отказаться нет. Отказались – ещё больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт», – сказал Вовк.

По его словам, киевское руководство само виновато в сложившейся ситуации.

«Мне кажется, мы немного переоценили свои силы, начав играть на этом геополитическом поле и решив, что мы в Высшей лиге. Мы не в Высшей лиге и даже не в Первой, мы во Второй, и надо отдавать себе отчёт в этом…

Когда речь идёт об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить. И это подтверждается семилетней историей», – признал экс-сбушник.

Ранее, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель напомнила украинскому лидеру о выполнении условий «формулы Штайнмайера».