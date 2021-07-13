На Украине смакуют унижение, испытанное Зеленским на встрече с Меркель

13.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию пообщался с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем партии ХДС Армином Лашетом, которого называют вероятным будущим федеральным канцлером, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и с канцлером Ангелой Меркель, которая вскоре покинет свой пост.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», встреча с Меркель продлилась более четырех часов, но интересно, что общий выход к прессе состоялся до переговоров. С немецкими политиками Зеленский обсуждал тему войны на Донбассе, интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз, а также будущее ее газотранспортной системы в контексте строительства обходного газопровода «Северный поток-2».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Для меня это приоритет – безопасность в стране. Это Донбасс. Это Крым. Это «Северный поток – 2», который мы считаем большой угрозой, умело скрывающейся под маской экономического проекта… Я считаю, что вопрос «Северного потока – 2», – и сказал об этом откровенно госпоже Меркель, – мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками Нормандского формата, поскольку это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине», – заявил Зеленский.

Президент Украины и Армин Лашет.

Офис президента ограничился лишь скупыми сообщениями по итогам встречи, но пообещал, что более подробную информацию о ней Зеленский озвучит на саммите «Украина-30», что возбудило националистов, которые посчитали встречу безуспешной и подозревают, что основная «зрада» еще впереди.

«Возможные договоренности о еще 10 годах загрузки нашей ГТС на минимальных мощностях – это ни о чем. В вопросе «Северного потока-2» наша позиция и негативные последствия для нас (и для всей Европы) проигнорированы. В вопросе войны в Донбассе заявленный вариант «Украина поддержала подготовленные Францией и Германией кластеры по урегулированию» – жесткий удар по нашим позициям, потому что за абстрактными «кластерами» стоит конкретная «формула Штайнмайера». То есть, амнистия террористам, выборы (тех же террористов, но уже будто легитимной власти и в ВР) к восстановление контроля, передача границ только после выборов», – пишет в своем блоге политолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко.

По его мнению, Украина может надеться лишь на смену власти в Германии или на то, что на грядущей встрече президента США и канцлера ФРГ американский лидер убедит ее отказаться от запуска газопровода.

Зеленский и Штайнмайер.

Националисты призывают Зеленского послать Меркель на три буквы и отказаться от «формулы Штайнмайера», о выполнении которой Зеленскому намекнула Меркель.

«Меркель считает, что формулу Штайнмайера нужно имплементировать в законодательство Украины. И после этого она смеет говорить о каких-то «дружеских отношениях» между нашими государствами? Напомнить вам, о чем эта формула? Она заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставлении временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории, предоставление постоянного особого статуса… Предостерегаю Зеленского в коем случае не соглашаться на предложение Меркель, что бы она не обещала, а фрау Ангеле скажу просто – нах! И в украинском, и в немецком языках «нах» означает направление, правда в украинском – несколько интереснее», – написал в своем блоге спикер УНА-УНСО Назар Приходько.

Известный одесский журналист Юрий Ткачев на своей странице высмеял демонстративное отношение Меркель к Зеленскому.

Зеленский во время встречи с Меркель.

«Ангела Меркель: «Мы видим, что Украина побаивается «Северного потока – 2», и я планирую обсудить этот вопрос с Байденом во время визита в США». Ещё раз: канцлер Германии, стоя в трёх метрах от президента Украины, заявляет, что будет обсуждать страхи Украины… с президентом США. Могла б уже прямо на лицо Зеленскому помочиться. Чего уж там», – пишет Ткачев.

На переговорах с Меркель Зеленский также призвал ее не допустить прекращения транзита российского газа, пожаловавшись, что это чревато отключением ЛДНР.

«Стесняюсь спросить: как же это нас можно отключить от российского газа, если мы, как нам постоянно говорят по телевизору, этот самый газ не покупаем. Палитесь, Владимир Александрович!», – написал Юрий Ткачев.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подчеркнул, что республикам Донбассе не нужны поставки газа из Украины: «Снова импровизация, и снова неудачно! С чего бы Зеленский обеспокоился энергоснабжением республик? Как минимум, последние 6 лет, никаких поставок ни газа, ни электроэнергии с территории Украины в ЛНР и ДНР нет! Владимир Александрович, беспокоиться не о чем! И вплетать нас в тему «СП-2» – тоже!».