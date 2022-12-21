Генерал СБУ: В России нет антипутинских «партизан», все предатели воюют за ВСУ

21.12.2022  19:12 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Воюющие на стороне ВСУ российские предатели, несмотря на заявления беглого либерала Ильи Пономарёва о некой «Национальной республиканской армии» в РФ, находятся на Украине или за рубежом и боятся сунуться на территорию России.

Об этом в эфире радио «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие на стороне ВСУ российские предатели, несмотря на заявления беглого либерала Ильи Пономарёва о...

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«Мы периодически слышим о работе русских партизан. Это операция по прикрытию или это придумали, или там на самом деле есть какое-то движение, которое может мешать России – проводить агрессивную войну против Украины?», – спросил ведущий.

«Я не верю в партизан и подготовленное движение, независимое от Украины. Я знаю людей с российскими паспортами, которые с 14-го года воюют за Украину на Украине. Я знаю представителей легиона «Свободная Россия». Я знаю людей, которые готовы взять оружие и идти до конца, как Бабченко, чтобы заехать в Кремль на «Абрамсе», – привёл примеры экс-сбушник.

По его словам, эти люди продолжают служить в интересах Украины, несмотря на неоднозначное отношение к себе со стороны украинцев.

«Есть люди, их очень много, они не все сформированы в какие-то батальоны и бригады. Каждый по отдельности, что-то делает для уничтожения путинского режима, несмотря на то, что нравится нам или не нравится, о хороших или плохих русских, но они есть», – трепался Ягун.

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