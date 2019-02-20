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20.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Генерал СБУ жалуется, что Россия обладает страшным оружием

Россия перебросила в Черное море корабли, оснащенные передовым вооружением, способным воздействовать на психику противника.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

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По его словам, такие комплексы уже применялись во время Русской весны в Крыму, Донецке и Луганске.

«Могут быть задействованы передовые технологии. Даже не будем называть их кодовые названия. А вы знаете, что в черноморский бассейн доставлен ряд военных кораблей с современным технологическим оружием, которое, скажем, действует на психику и слуховой аппарат. Это также нужно знать”, – сказал генерал.

“Известно ли вам, что, когда зеленые лягушата, спецназ российский захватывал административные здания в Симферополе, и подобное делалось в Донецкой и Луганской области, на расстоянии 30-40 километров стояли специальные технические средства, которые влияли на психику людей и делали их просто неконтролируемо агрессивными? Потому не удивляйтесь, почему под наши бронетранспортеры бросались жители Донецкой и Луганской областей», – заявил Омельченко.

Ранее Омельченко публично угрожал голыми руками ликвидировать  президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также он анонсировал развал России и новый центр мира в Киеве.

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