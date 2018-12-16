Свихнувшийся СБУ-шник вновь угрожает Путину – на этот раз голыми руками

16.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Отставной генерал СБУ Григорий Омельченко, накануне заявивший, что готов при личной встрече ликвидировать президента РФ, подтвердил свои планы и уточнил, что настолько физически подготовлен, что сделал бы это «голыми руками».

Об этом СБУ-шник заявил в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Омельченко уверен, что при этом его бы оправдало «международное сообщество».

«Ликвидация Путина с правовой точки зрения международного права будет приравнена как к ликвидации террориста №1 Усамы Бен Ладена. Будет с правовой точки зрения законной, справедливой и правовой. Это однозначно для меня.

Я сказал – при наименьшей возможности я это сделаю. С двойником я не спутаю. Вот, дай Бог, встретимся каким-то образом. Мне 67 лет… Если это Божий план и будет на то Божья воля, то у меня рука не дрогнет. Причем, голыми руками, в силу своей физической подготовки», – заявил Омельченко.