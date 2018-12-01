02.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Одесса, Украина
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Генерал: Соберём «москитный флот» из отобранных у украинцев катеров!

«Москитный флот» может быть создан в кратчайшие сроки путсм конфискации маломерных плавсредств в пользу ВМС Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал экс-председатель «Донецкой облгосадминистрации», генерал армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту, можно воспользоваться введением военного положения и создать «москитный флот» до конца военного положения. Элементарно: конфискуйте быстроходные яхты и катера у олигархов. У простых людей их нет, правильно? Поставьте туда ДШК, и вот вам «москитный флот», – резюмировал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление российского политика и писателя-публициста Николая Старикова о том, что украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют введенное на Украине военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.

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