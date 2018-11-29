Стало известно, как Порошенко с Турчиновым заработают на военном положении

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют введенное на Украине военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Турчинов владеет самой крупной в стране сетью пунктов по обмену валюты, благодаря чему сможет неплохо нажиться на своих гражданах.

«Вы сказали, что сегодняшней Украиной правят безумные люди, а я хочу добавить, что они не только безумные, но еще очень алчные. Они ввели военное положение, чтобы спекулировать валютой. В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве – 27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его гоп-компания, Турчинов владеет самой большой на Украине сетью обменных пунктов.

Дальше им надо создать на Украине ситуацию нестабильности и рост курса доллара, создать спрос. Поэтому они и вводят военное положение на 30 дней под Новый год… Обратите внимание, что такое военное положение на 30 дней? Это чушь собачья. При одном условии, что 30 дней истекают под Новый год, когда и так растет курс доллара.

Эти люди отправили украинских моряков на убой, просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов. Алчные, хитрые, подлые люди руководят сегодня Украиной. Но свою алчность и подлость они встраивают в геополитическую повестку, чтобы выполнять распоряжения своих вашингтонских хозяев», – пояснил Стариков.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко о том, что введение военного положения заставит инвесторов удержаться от вложений в экономику Украины, что станет одним из факторов падения национальной валюты.