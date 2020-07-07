Генерал США: В «меню» России не только Херсон, но и Одесса с Приднестровьем

07.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия может ввести на Украину войска не только ради возобновления водоснабжения Крыма, но и для усиления своего господства в Чёрном море, которое позволит Москве поддерживать некоторые государства Ближнего Востока и дестабилизировать всю Европу.

Об этом в интервью телеканалу «ТСН» рассказал бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не только в воде. Речь идет обо всем Черноморском регионе. Кремль в основном доминирует над всем Черным морем, поскольку Черное море – это то, что позволяет Кремлю поддерживать режим Асада в Сирии. Именно это позволяет Кремлю поддерживать генерала Хафтара в Ливии. Все эти вещи связаны между собой.

Поддержка режима Асада – это то, что способствовало не только сотням и тысячам смертей, но и миллионам беженцев, которые поехали в Турцию и Европу. Это дестабилизирующий эффект, он не является случайным.

Это то, что я называю, превратить беженцев в оружие. И то, что власть России делает в Ливии, оказывает давление на европейские нефтяные компании, а также потенциально отправляет очередную волну беженцев через Средиземноморье в Европу, снова будет тем, что очень дестабилизирует. Это все возможно лишь потому, что Россия контролирует Крым», – утверждает он.

По этой причине, по мнению Бена Ходжеса, Россия будет стремиться вернуть всё северное побережье Чёрного моря, вплоть до Приднестровья.

«И сейчас они пытаются расширить контроль над всем украинским побережьем. Думаю, в конце концов, Одесса, Мариуполь и Бердянск также есть в «меню» Кремля, а также, возможно, не в этом году, расширение Приднестровья», – заявил американский генерал.

Отметим, что командующий ООС в Донбассе Сергей Наев не подтвердил подготовку Россией вторжения на Украину.