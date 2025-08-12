Генерал США: ВСУ нельзя отступать с Донбасса – откроется путь на Харьков

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 13:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 719
 
Дзен, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Украина выведет войска из оставшейся под ее контролем части Донбасса, она добровольно откроет путь России для окружения Харькова.

Об этом в эфире Fox News заявил отставной американский генерал, экс-замначальника штаба Сухопутных войск США Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он [Владимир Путин] готов к перемирию, но Украина должна будет отказаться от оставшихся частей Донецкой области. Но если посмотреть на Донецкую область, то внутри нее есть так называемый укрепленный пояс. Пять украинских городов, которые он не смог взять с 2014 года.

Зачем ему это? Потому что, если он сможет захватить эту территорию, то к северу от нее будет открытая незащищенная местность, которая ведет прямо к Харькову, второму по величине городу Украины», – нагоняет жути Кин.

