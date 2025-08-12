Генерал США: ВСУ нельзя отступать с Донбасса – откроется путь на Харьков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина выведет войска из оставшейся под ее контролем части Донбасса, она добровольно откроет путь России для окружения Харькова.

Об этом в эфире Fox News заявил отставной американский генерал, экс-замначальника штаба Сухопутных войск США Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

