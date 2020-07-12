Генерал украинской разведки: По нам больно ударят «пленки» Порошенко-Байдена

12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина втянулась в историю с утечками компромата, что приведёт только к негативным последствиям в политическом и экономической плане как для действующего руководства, так и для государства в целом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что факт попадания в открытый доступ записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена связан с государственной тайной.

«С другой стороны, вопрос их использования – насколько это подорвёт политические, экономические интересы и сферу безопасности Украины в политическом и юридическом смысле.

Потому что если выигрывает оппонент Трампа, проблем у нас будет много, потому что, опубликовали тут, следовательно, дали возможность опубликовать эту информацию, передавали эту информацию и далее не только исследовали, но и опубликовывали посланникам от одного из кандидатов президента США.

Опубликованные данные были озвучены в фильмах, в избирательной кампании, в книге, следовательно, это было озвучено для достижения геополитических целей отдельных сильных игроков в Вашингтоне, в Москве и Киеве. Украина не просто втянулась в факт утечки, но мы втянулись в модель, которая даст негативные последствия в целом для страны и действующему руководству государства», – заявил Маломуж.

Также эксперт отметил, что кто бы ни пришёл к власти в США, Украина не получит из этого выгоду, и поддержка США будет сохраняться формально, только из-за действий России.

«Мы сегодня не можем говорить о том, что Трамп или Байден наилучший исход выборов в США, потому что для Украины не будет политической выгоды от Трампа или от Байдена. Так случилось, что я контактирую и с командой Трампа и даже с сыном Трампа, и с командой Байдена.

Мы не чувствуем паритета для Украины по поводу этих событий. И одна команда – это связано с плёнками Зеленского-Трампа и их использование, и вторая команда Байдена говорят в негативе, поэтому, мы не будем иметь высокой выгоды, даже если победит Трамп или тем более Байден.

В данной ситуации Украина будет иметь политические и экономические потери. Да, нам останется общая поддержка Конгресса США, так же как он поддерживает сегодня, но это в интересах Украины и украинцев и некоторой мере противостояние с Россией, потому что мы являемся форпостом.

Но так, чтобы наше руководство где-то имело с этого геополитическую или другую выгоду – не имеет и иметь не будет. Это не аналитический вывод. Имея контакты с одной и другой стороны, я вижу, что такого большого настроение нет. В целом поддержка будет из-за действий России. Но глобальной поддержки, типа плана Маршалла, для Украины не будет», – заключил Маломуж.

Напомним, на записях Порошенко оправдывается перед Байденом за попытку забросить в российский Крым диверсионную группу. Читайте по теме: Украина планировала взрывы в Крыму: В шоке – даже Госдеп.