Генерал ВСУ грустит: Не можем ответить, как Израиль палестинцам

13.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина имеет большие дыры в системе противовоздушной обороны и не готова отвечать так, как, например, Израиль в случае массированной ракетной атаки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий АТО, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– А мы готовы отвечать сейчас так, как Израиль отвечает Палестине?, – спросил у Забродского телеведущий Валерий Калныш.

– Как ни грустно это говорить, конечно, нет. Потому что совсем не тот уровень технологического оснащения, совсем не те количественные показатели, которые обеспечивали бы надежную противовоздушную оборону государства. К сожалению, это на сегодняшний день уже не является военной тайной. Об этом говорят все и знают все. Возможно, не все знают детали, но действительно, проблемы в этом плане есть. Да, возможно, мы не так беззащитны, как кажется некоторым, но, скажем, о той эффективности, которую продемонстрировал тот же «Железный купол», к сожалению, нам еще мечтать и мечтать, – ответил Забродский.

Напомним, в последние дни резко обострилась ситуация в районе сектора Газа – палестинские военные формирования нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля, сумев при этом частично прорвать систему ПРО «Железный купол».