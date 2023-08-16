Генерал ВСУ: «Лапшемарафон врет украинцам. Победы над Россией не видать»

Украинцы устали от войны, а штатные пропагандисты Банковой продолжают вешать лапшу на уши, убеждая, что скоро ВСУ будут маршировать на параде в Красной площади. Тем не менее, ресурсов у страны нет, а живет и воюет она только за счет западных дотаций.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замконадующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество людей устали. Устали, почему? Потому что информационно этот лапшемарафон, вешая лапшу людям на уши, рассказывал, что мы уже супер победили, что мы практически готовим обувь к параду на Красной площади в Москве, но на самом деле, вместо этой лапши, нужно было заниматься, в первую очередь, экономикой страны, чего не было сделано. А вместо этого идет перетасовка – я когда смотрю на это, вспоминается старый одесский анекдот, когда говорят, что в борделе нужно не кровати менять, а тех, кто в этих кроватях лежит. Так же и тут – они меняют только людей, а система от того не меняется», – сказал генерал.

«Я был бы достаточно осторожным в оптимистических прогнозах. Разведчики, когда выступают с докладом перед военными руководителями, всегда говорят, что «вероятным характером действий противника может быть…». Они дважды страхуются от того, что что-то не совпадет. Поэтому, поймите правильно – наши желания не совпадают с нашими возможностями. Это правило, которое есть на войне.

Я всегда говорил – уровень твоей фантазии соотносится с уровнем твоей тренированности. Так вот, к сожалению, с тренированностью у нас в масштабах государства оказалось не очень хорошо. Экономика слаба, не развивается, не обеспечивает нужды Вооруженных сил. Мобилизационным ресурсом государство в нужном количестве не занимается.

Мы живем за счет дотаций наших западных партнеров, что касается гражданской жизни, и непосредственно воюем за счет их дотаций. Потому нужно трезво смотреть на вещи. Можно было бы где-то нарастить усилия, но вопрос: за счет чего?», – отмечает Кривонос.