Генерал ВСУ: «Мы проиграли, скоро Россия начнет принуждение к миру»

01.12.2021  08:18 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Киев проиграл гибридную войну Москве, поэтому в ближайшее время Россия приступит к операции по защите русскоязычного населения Украины.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший заместитель министра обороны, генерал Игорь Павловский, работавший при президенте Петре Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев проиграл гибридную войну Москве, поэтому в ближайшее время Россия приступит к операции по...

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«Вопрос в том, какие этапы гибридной войны с Россией мы проиграли на данный момент. Во-первых, мы проиграли экономическую составляющую, за собой это влечёт поражение в социальной и политической составляющей. Мы проигрываем этапы гибридной войны, за это кто-то будет отвечать, но как они будут отвечать – вопрос», – отметил генерал.

«Мы плавно переходим к последнему этапу операции – отражение военной агрессии. Путин воюет по советским книжкам, поэтому эта операция будет принуждением к миру. Недаром Россия провела паспортизацию на Донбассе. Следующая фаза операции по защите русскоязычного населения наступит очень скоро», – сказал Павловский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия в открытую использует свои Вооруженные силы и решит проблему Донбасса в случае, если Украина решит провести наступление на республики.

Кроме того, в Донецке заявили, что атака Украины на ЛДНР неизбежна, и России следовало бы принять экстренные контрмеры.

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