Генерал ВСУ признал: Русские берут верх в подземной войне

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То, что подземные штурмовые операции русских, как в Авдеевке или под Торецком (Дзержинск, ДНР), имеют успех и кого-то удивляют, говорит о полной некомпетентности нынешнего украинского военного командования.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый начальник разведки на уровне батальона, бригады и выше, воюя на тех территориях, где оно сейчас происходит, должен ориентироваться, какое количество шахт существует, схемы этих шахт и подземных коммуникаций есть в Киеве. Мы их использовали в своё время ещё с 2014 года, и использовали для прохода в тылы врага. Почему это не делается сейчас, я не понимаю. Для меня был такой нонсенс, что то, что применялось в Авдеевке – все, кто воевали с 14, 15, 16, 19-го годов, знали, что в Авдеевке есть эти подземные коммуникации, и на этих подземных коммуникациях разведчики всегда были, пытались тоже их использовать, но почему-то все забыли. Это или непрофессионализм, или определённые незнания», – сказал Кривонос.

«Русские используют опыт предыдущих войн. Сейчас как пример такой контрминной борьбы – это Оборона Севастополя времён Крымской войны. Также они изучают опыт подземных войн времён Корейской войны, времён Американо-вьетнамской войны. Они знают историю, они знают примеры, они умеют учить людей. Мы должны точно так же вспомнить то, что забыли, а может, пришло время пересмотреть определённые вопросы и всё-таки вернуть профессионалов?» – призвал генерал.

Отметим, ранее объявленный Россией в розыск украинский националист Дмитрий Корчинский уже жаловался, что русские берут первенство в «туннельной войне».