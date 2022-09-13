Генерал ВСУ: Российским командирам дали команду начинать переговоры
На Херсонском направлении украинские вооруженные формирования продвинулись на 12 километров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», телеканалу ISTV заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
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Ссылаясь на его слова, канал сообщает, что из перехваченных разговоров якобы следует, что «русские готовятся к жесту доброй воли в Херсонской области».
«Линия фронта была продвинута на 12 километров. Было освобождено более чем 500 [квадратных километров] километров нашей земли и 13 населенных пунктов.
Офицеры Российской Федерации, которые командуют подразделениями на Херсонском направлении, морально очень угнетены. Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, вести переговоры с украинскими военными», – утверждает Марченко.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска оставили Киселевку в Херсонской области, что «может поставить под угрозу способность русских защищать северо-западные окраины Херсона».
Впрочем, военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» это сообщение опровергает.
«Несмотря на информацию в соцсетях, заявления о переходе Киселевки под контроль ВСУ не соответствуют действительности. Там по-прежнему на тех же позициях держат оборону подразделения ВС РФ», – отмечают авторы проекта.
Подтверждает российский контроль за Киселевкой и военкор Роман Сапоньков.
«Был в Киселевке, направление на Посад-Покровское. Все в порядке, линия фронта без изменений. ВСУ и укросми проводят психологический прессинг, выжимая максимум из Харьковской медийной истории», – передает военкор.
Спасибо!
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