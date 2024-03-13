Генерал ВСУ: «Такие новые фортификации будут только калечить личный состав»

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 16:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Строительство масштабных сооружений на Украине началось, и это однозначно положительный фактор для ВСУ, однако пока что перспективы только удручают.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство масштабных сооружений на Украине началось, и это однозначно положительный фактор для ВСУ, однако...

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«Самое главное не то, что они начали, и есть определённые успехи или неуспехи. При протяжённости фронта и общей границе с РФ не в одну тысячу километров я понимаю, что это не будет сделано достаточно быстро. Те же самые финны строили линию Маннергейма достаточно долго, те же французы строили линию Мажино вообще около 8 лет. И эти фортификационные сооружения были эффективными на определённых этапах, пока не был совершён манёвр и обход этих преград.

Поэтому любые фортификационные сооружения будут полезными, если кроме того, что они качественно подготовлены, там находятся ещё и мотивированные люди, обученные бою в этих фортификационных сооружениях», – сказал Кривонос.

Также он выразил скепсис относительно профессионализма ответственного за строительство назначенца Зеленского.

«Есть ли вообще у этого человека военное и инженерное понимание, что касается строительства таких мощных комплексов? Это не просто вырыть окоп, зашить его досками, поставить там определённые препятствия. И когда показывают эти чудесные окопы, но я по дну этой траншеи не вижу водоотвода и не вижу перекрытия, то я понимаю, что когда пойдут дожди, то будет то же самое, как и в обычных траншеях. Будет грязь, слякоть, вода не будет отводиться, и люди будут иметь постоянно мокрые холодные ноги, и это будет приводить к такому распространённому заболеванию, что касается войны в траншеях, траншейная стопа.

Очень страшное и очень коварное заболевание. Люди, которые хоть раз его перенесли, будут всю жизнь мучиться от простуженных больных суставов. На такие вещи тоже надо обращать внимание, потому что терять людей на ровном месте, потому что своевременно кто-то не сделал водоотвод в траншее и не постелил настилы – это тоже надо иметь разум и знания», – предупредил генерал.

Отметим, накануне депутаты Петра Порошенко публиковали возмущения качеством Зе-обороны на границе с РФ.

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