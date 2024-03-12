«Всё осыпается!» – порошенковцы радостно возмущены качеством Зе-обороны на границе с РФ

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У Украины фактически нет оборонительных линий вблизи российской границы – то, что вырыто руками солдат, осыпается и достигает менее полутора метров.

В этом убедились депутаты Верховной рады, которые отправились проверять строительство укреплений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Члены фракции «Европейская солидарность», контролируемые экс-президентом Петром Порошенко, по итогам своего окопного турне пришли к выводу, что в парламенте нужно создать временную следственную комиссию, чтобы разобраться, кто виноват в срыве строительства оборонительных укреплений.

«До российской границы из этих блиндажей, из этих траншей, которые солдаты украинских Вооруженных сил сами своими лопатами выкопали, буквально пара километров. Мы приехали, чтобы посмотреть состояние фортификационных сооружений, что нужно для того, чтобы украинские границы были защищены», – возмущена депутат Рады Ирина Геращенко.

«Метр двадцать, бетона нет. И это выкопано не центром, не помощью, а солдатами и немножко местными советами», – добавляет лидер фракции Антон Геращенко.

Негодует и путешествовавшая с ними депутат, в прошлом – замсекретаря Совбеза Украины Виктория Сюмар:

«Именно этот ВОП, по-идее, должен будет защитить в случае, если за полтора километра россияне начнут вторжение. Просто, представьте себе уровень первой линии!».

«Это все они копали своими руками. Ни про какую технику тут речь не шла вообще», – жалуется Геращенко.

По итогу поездки депутаты решили создать специальную комиссию, чтобы расследовать, почему строительство «мощной обороны» так и не было начато.

«Эта ситуация заставляет очень серьезно поставить вопрос временной следственной комиссии в Верховной раде по вопросам фортификационных сооружений. Во-первых, спросить, почему фортификационные сооружения до сих пор не были возведены, а во-вторых, насколько быстро сейчас государство может отказаться от всех затрат на телемарафоны, на большое строительство в 17 миллиардов, на ГБР, на генпрокуратуру и выделить срочно деньги на укрепление первых линий обороны от рашистов», – громко пиарился депутат Рады Владимир Арьев.