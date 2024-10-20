Генерал ВСУ: У Киева есть всё для создания ядерной бомбы

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Если реально Киев создаёт ядерную бомбу, для чего на Украине специалистов предостаточно, то не нужно это афишировать.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этом вообще не надо говорить вслух, если мы реально этим занимаемся. Есть несколько стран, у которых есть ядерное оружие, но они этого не признают, в том числе Израиль. Поэтому для нас надо понять, что пиар – поговорить ни о чём и запугать Россию (а больше запугать западных партнёров), это одно, а делать что-то реальное – это совсем другое. Когда Украина руками Януковича в 2013 году отдала последний обогащённый уран тем же США, наши возможности значительно уменьшились. Но мы можем достичь этой цели, если мы будем заниматься этим тихо, и не афишируя. А людей, которые умеют это делать и делали это в своё время, на Украине более чем достаточно», – сказал Кривонос.

По его мнению, после откровений Зеленского на этот счёт в Брюсселе, немецкий Bild только подлил масла в огонь, действуя в интересах Кремля.

«В первую очередь, это направлено на всю западную аудиторию, чтобы показать, что помощь Украине может взрастить монстра. Это как раз таки нарратив сугубо российский, и немцы своими устами говорят российские нарративы», – нервничает укро-генерал.