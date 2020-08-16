Генерал ВСУ в ужасе: Все пропало, Путин переиграл Лукашенко

16.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Высокомерие президента Белоруссии Александра Лукашенко сыграло с ним дурную шутку – теперь он вынужден идти на попятную и сдаваться на милость Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил один из руководителей «Народного Руха» Украины, генерал-лейтенант ВСУ Вилен Мартиросян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видите, Лукашенко перед Путиным уже ведёт себя по-другому. Он сперва думал, что стал царем. Путин в ситуации с Белоруссией вышел в выигрышном положении, он опередил США и тех, кто стоит в этой ситуации, с другой стороны. Путин поставил на место и Лукашенко, и после этого он не будет корчить из себя Батьку. Был когда-то он Батькой, а сейчас, к сожалению его высокомерие, чванство и так далее играть против него», – отметил Мартиросян.

Напомним, ранее Александр Лукашенко внезапно обеспокоился активностью НАТО у границ страны, хотя последние недели неоднократно заявлял об угрозе для белорусского суверенитета со стороны России.