Генерал ВСУ возмущен: Умеров пиарит школу дронов – русские её разбомбят, как в Полтаве
Минобороны Украины сертифицировало частную школу для обучения военных и гражданских управлению дронами. Афишируется, что новый чебный центр проводит онлайн-курсы и организовывает практические тренировки на специально оборудованных полигонах.
Информацию на канале «Новости Live» прокомментировал бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Инициатива хорошая, но почему этого не сделали в 2022 году? Наши враги это делают гораздо быстрее, и количество учебных заведений, которые русские развернули ещё в 2022 году на базах гражданских ВУЗов, около пятидесяти. А мы только делаем.
Во-вторых, точно нельзя было на этом пиариться. Потому что враг будет сейчас это использовать, активно искать, где находится учебный центр, и мы можем получить ситуацию, как это было с Полтавой. У нас пиар идёт всегда впереди разума, а потом, когда где-то прилетают ракеты, мы спрашиваем – а почему так случилось? Потому что нехрен трындеть лишнего в эфирах!» – сказал Кривонос.
«Идём правильно, а пиариться на этом не надо, потому что Полтава реально сильно нас обожгла. Та же ситуация была по Чернигову с беспилотниками, потом Полтава. Слава Богу, что пока что мы не знаем, и враг не просчитал, но вопрос времени, насколько быстро они просчитают эту локацию. Потому что лишняя утечка информации, потому что на этом много кто пиарится в эфире, это идёт не на пользу тех людей, которые этим занимаются», – предупреждал укро-генерал.
Спасибо!
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