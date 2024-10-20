Генерал ВСУ возмущен: Умеров пиарит школу дронов – русские её разбомбят, как в Полтаве

Минобороны Украины сертифицировало частную школу для обучения военных и гражданских управлению дронами. Афишируется, что новый чебный центр проводит онлайн-курсы и организовывает практические тренировки на специально оборудованных полигонах.

Информацию на канале «Новости Live» прокомментировал бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициатива хорошая, но почему этого не сделали в 2022 году? Наши враги это делают гораздо быстрее, и количество учебных заведений, которые русские развернули ещё в 2022 году на базах гражданских ВУЗов, около пятидесяти. А мы только делаем.

Во-вторых, точно нельзя было на этом пиариться. Потому что враг будет сейчас это использовать, активно искать, где находится учебный центр, и мы можем получить ситуацию, как это было с Полтавой. У нас пиар идёт всегда впереди разума, а потом, когда где-то прилетают ракеты, мы спрашиваем – а почему так случилось? Потому что нехрен трындеть лишнего в эфирах!» – сказал Кривонос.