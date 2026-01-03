Генерал ВСУ возмущён: Зеленский награждает только мёртвых

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского раздаёт высокие воинские награды преимущественно посмертно, потому что живые герои не нужны. Об этом на канале пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За прошедший год мы так и не увидели подъёма мотивации населения. Она вообще отсутствует. Возьмём, например, восьмой полк, которым я командовал. Там 19 человек получили звание Героя Украины, и только 3 из них живы. Остальные получили звание посмертно. Поэтому у людей формируется точка зрения, что ты можешь стать героем, только если погиб. И эту точку зрения формирует офис президента. Потому что большинство документов [о присвоении звания], которые им отправляются, не реализуются», – сказал Кривонос.

Он возмутился, что многие успешные офицеры ВСУ остаются без наград, или в лучшем случае получают какую-нибудь благодарственную грамоту.