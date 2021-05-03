Генерал ВСУ: «Зе-офис играет в составе пятой колонны РФ»

03.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Единственная сила, которая якобы отбивает желание РФ идти войной на Украину – это территориальная оборона, закон о которой саботируется офисом президента Зеленского.

Об этом в эфире «Общественного радио» бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект о территориальной обороне зарегистрирован еще в декабре 2020 года в Верховной раде, почему его не продвигают дальше?» – спросил радиоведущий.

«Мы на протяжении года работали над этим законопроектом. Сначала представили нашу концепцию на комитете СНБО в ВР. Была создана рабочая группа, приглашены представители всех силовых структур и общественных организаций, которые принимали участие в развитии территориальной обороны.

Потом с лета 2020 года офис президента начал играть в свою игру. Даже есть официальные документы из офиса президента, где видно, что они влияют, хотя юридических прав на это у них нет. Они отправили письмо в комитет нацбезопасности и обороны с подписью господина Машовца (заместитель руководителя офиса президента Украины – ред.), где он пишет, что принятие закона о территориальной обороне сейчас не актуально, давайте не будем спешить. У нас есть впереди 2-3 года», – рассказал Кривонос.

«В моём понимании это чистая игра в составе пятой колонны РФ, потому что как раз это единственная сила, которая сейчас отбивает желание РФ идти на нашу территорию», – пожаловался генерал ВСУ.

Как ранее заявлял один из создателей карательного батальона «Азов», главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, цель введения территориальной обороны на Украине – «подготовка не призванных в армию и не служащих по контракту людей, которые должны получать новый опыт и знания о том, как дать отпор агрессии РФ, что позволит при необходимости сформировать подразделения обороны в максимально короткие сроки».