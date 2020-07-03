03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Генеральное сражение на Украине намечено на осень


Усиление партии экс-президента Украины Петра Порошенко бывшим секретарём Совбеза Александром Турчиновым означает, в политсиле ожидают в ближайшее время или досрочные выборы в Верховную раду, или майдан.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня складывается впечатление, что все ключевые политические игроки готовятся к финальной схватке за улицу осенью этого года. С одной стороны мы видим акции Шария, «Нацкорпус», их схватку.

С другой стороны Турчинов в «Европейской солидарности». Если мне кто-то скажет, что Турчинова привлекли в «ЕС» и вообще всю группу – Парубия, Пашинского, только для того, чтобы провести местные выборы, это вызывает только усмешку. Турчинов в «ЕС» означает, что они считают, что или досрочные парламентские выборы на носу, или они считают, что майдан на носу.

И третье – патриоты «За жизнь» Кивы-Чёрного. Это же тоже боевое крыло ОПЗЖ в какой-то мере. Есть патриоты Кивы, есть активисты Шария», – рассказал Бортник.


«Но кивовцы и шарийивцы не кричат, что «выезжайте, выметайтесь» (подразумеваются призывы «чемодан-вокзал-Россия», – ред.), – отметил ведущий.

«Это пока. Пока они в слабой позиции, они только бросают вызов, – ответил эксперт. – То есть, бросают вызов правым, которые монопольно владеют улицей шесть лет. Представьте, чтобы шарийивцы сделали такое два года назад или объединение Кивы-Чёрного, как вы думаете, как бы действовала власть Порошенко?».

«Соревнуется сильный левый фланг (условно левые – не социалисты, не коммунисты) и правый флаг. И между этими молотом и наковальней, между этих тисков осенью будут давить зелёный сок. Потому что у «Слуги народа» нет своей улицы и не будет, это аморфная политическая сила. Схватка за улицу, за право на улице вычерчивать красные линии для власти – это, может быть, ключевая схватка этой осени», – спрогнозировал Руслан Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть