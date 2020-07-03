Генеральное сражение на Украине намечено на осень

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Усиление партии экс-президента Украины Петра Порошенко бывшим секретарём Совбеза Александром Турчиновым означает, в политсиле ожидают в ближайшее время или досрочные выборы в Верховную раду, или майдан.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня складывается впечатление, что все ключевые политические игроки готовятся к финальной схватке за улицу осенью этого года. С одной стороны мы видим акции Шария, «Нацкорпус», их схватку.

С другой стороны Турчинов в «Европейской солидарности». Если мне кто-то скажет, что Турчинова привлекли в «ЕС» и вообще всю группу – Парубия, Пашинского, только для того, чтобы провести местные выборы, это вызывает только усмешку. Турчинов в «ЕС» означает, что они считают, что или досрочные парламентские выборы на носу, или они считают, что майдан на носу.

И третье – патриоты «За жизнь» Кивы-Чёрного. Это же тоже боевое крыло ОПЗЖ в какой-то мере. Есть патриоты Кивы, есть активисты Шария», – рассказал Бортник.

«Но кивовцы и шарийивцы не кричат, что «выезжайте, выметайтесь» (подразумеваются призывы «чемодан-вокзал-Россия», – ред.), – отметил ведущий.

«Это пока. Пока они в слабой позиции, они только бросают вызов, – ответил эксперт. – То есть, бросают вызов правым, которые монопольно владеют улицей шесть лет. Представьте, чтобы шарийивцы сделали такое два года назад или объединение Кивы-Чёрного, как вы думаете, как бы действовала власть Порошенко?».

«Соревнуется сильный левый фланг (условно левые – не социалисты, не коммунисты) и правый флаг. И между этими молотом и наковальней, между этих тисков осенью будут давить зелёный сок. Потому что у «Слуги народа» нет своей улицы и не будет, это аморфная политическая сила. Схватка за улицу, за право на улице вычерчивать красные линии для власти – это, может быть, ключевая схватка этой осени», – спрогнозировал Руслан Бортник.