«Генпрокурор должен застрелиться»: экс-депутат Рады о крупном воровстве в оборонке 

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Украинские чиновники регулярно уличаются в крупном воровстве, конечным итогом которого является гибель огромного числа граждан «незалежной».

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всю неделю обсуждали «Прозорро» – барабаны, овощерезки, футбольные поля и беговые дорожки. Минобороны закупило кевларовые шлемы в два раза дороже, чем Лубенский городской совет. У меня впечатление, что вся наша псевдоэлита живёт за принципом урвать, украсть, наняться поохранять и спи**ить, и вывезти за границу. В стране никто ни во что не вкладывает. Мы с вами платим налоги. За эти налоги содержится немаленькая антикоррупционная структура. И у меня вопрос – мы берём, и читаем «Прозорро», а НАЗК почему не читает? Почем эти вопросы становятся предметом обсуждения журналистов и всеобщей зрадой людей, почему этим не занимается НАЗК?» – сказал Мосийчук.

Он заявил, что проворовавшиеся чиновники несут ответственность за гибель огромного числа украинцев, и должны понести за это самую суровую ответственность.

«Эти люди должны нести ответственность не просто по коррупционным статьям. Они должны нести ответственность за гибель людей. Мы убрали военную прокуратуру, но там ещё есть подразделение, когда оно ответит, сколько чиновников Минобороны, Укроборонпрома и тому подобное, понесли ответственность за непосредственную гибель по их вине наших украинских солдат? Я считаю, что если после этого не будет арестов, то генпрокурор должен застрелиться. Потому что зачем тогда он находится на должности? Тогда выходит, что военкомы и чиновники всё воруют, выводят за границу, и делятся с прокуратурой. Другого объяснения у меня нет», – подытожил бывший депутат.