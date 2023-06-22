Киевский депутат рассказал, как разворовывают бюджет на бомбоубежищах

Средства, выделяемые на бомбоубежища в Киеве, нещадно разворовываются коррупционными схемами, от закупок совершенно ненужного оборудования по заоблачным ценам до других приобретений по вдвое большей себестоимости.

Об этом об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Киевсовета Леонид Емец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Овощерезки за 130 тысяч, электрические сковородки за 720 тысяч, это проходило под эгидой на укрытия, но ни овощерезки, ни электрические сковородки в укрытиях не стоят. Они стоят в школьных столовых. Но вопрос рациональности закупки электросковородки за 720 тысяч в школьную столовую, когда буквально через пару кварталов находится школа, где в укрытии облупленные стены, и назвать цивилизованным это убежище не повернётся язык ни у кого. Это же бюджетные средства, не спонсорские, это наш с вами киевский бюджет, который должен был бы справедливо и равномерно распределён между всеми убежищами Киева для того, чтобы перед киевлянином не стоял вопрос, что он должен сесть в метро или маршрутку и ехать в красиво обставленного укрытия. Нет, у киевлянина есть 5-6 минут, если это баллистика, то есть в ближайшее убежище. Оно должно быть не роскошным, но достойным человека. А не таким, что там возможно спрятаться от ракеты, однако сделать это с достоинством точно не удастся», – рассказал Емец.

Он пожаловался на откровенный «распил» средств на самые банальные вещи для убежищ.

«Например, закупка на 3 миллиона матов в убежища вызвала у нас вопросы. У нас 10 районов, но в каждый район почему-то в одинаковый период закупались одинаковые маты по разной цене. Цена эта варьировалась от 1800 гривен до четырёх с чем-то. Мы взяли Соломенский район , который купил тысячу таких матов по цене 3200, взяли спецификацию этих матов, нашли производителя, который делает аналогичные маты, они сказали, цена будет 1600 гривен. Мы выехали в убежище, посмотрели на эти маты воочию, и скажу, что кроме разницы в два раза в цене, они ещё не соответствуют своим первичным требованиям – не тот поролон, не то качество пошивки и так далее, то есть там ещё больше накручено денег. С трёх миллионов украли половину стоимости этих матов», – привёл пример депутат.

В обустройстве убежищ коррупционные схемы, по его словам, съедают не менее 15% бюджета.

«Мы выделили средства, чтобы привести их [убежища] все в соответствующее состояние миллиард двести миллионов гривен. По результату проверки в некоторых районах 80%, в некоторых 85%, как они называют, в надлежащем качестве, то есть тех, в которых в принципе можно пребывать. Вроде цифра 80% звучит нормально, но это не 80% нормально, это значит, что 15% убежищ находится в таком состоянии, что в них находиться невозможно от слова совсем. Вопрос, как может так, что мы деньги выделили, а их распределили таким образом, что у нас часть убежищ в классном состоянии, туда водят международные организации, а другие в таком, что там в принципе невозможно находиться. К сожалению, та система, которая сегодня существует в столице не даёт возможности избранным киевлянами представителям чётко заниматься и контролем, и использованием наших бюджетных средств. Мы их отдаём людям, которые назначаются из кабинетов, и надеемся, что они их потратят соответствующе и эффективно. Но сейчас уже наша комиссия видит, что говорить об эффективности и соответствии не приходится», – сокрушается Емец.