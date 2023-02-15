Генсек НАТО: 155-мм снаряды для ВСУ на исходе

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Война на Украине пожирает натовские артиллерийские снаряды с такой скоростью, что их уже не хватает не только для ВСУ, но и для собственных запасов западных стран.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи «Рамштайн 9» заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист спросил, не волнуются ли в альянсе, что у ВСУ закончатся боеприпасы в ближайшие месяцы.

«Да, мы видим колоссальное использование боеприпасов за последние месяцы, мы начали работать с этим вопросом ещё осенью, мы собрали совет со специалистами, мы обговаривали это с разными столицами НАТО, и мы видим, что всё это продвигается в правильном направлении. Да, США и Франция подписывали контракты, но и Германия, и Норвегия, есть и другие страны, которые подписывают контракты с оборонпромом. То есть производство сейчас интенсифицируется, и это имеет огромное значение. Потому что мы можем использовать существующие промышленные потенциалы, а с другой стороны мы вынуждены инвестировать, и это требует времени», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что идёт война на истощение, которая требует серьёзного обеспечения тыла.

«Например, сейчас интенсифицируется производство артиллерийских снарядов 155 миллиметров, и мы пополняем как собственные запасы, которые истощились, так и предоставляем поддержку Украине. Союзники по НАТО вместе решают вопрос совместных закупок, делают большие запасы, то есть делают заказы на долгосрочную перспективу. Но необходимо интенсифицировать ещё больше, потому что потребность очень большая – обеспечить Украину боеприпасами. Это война на истощение, а война на истощение – это война тылового обеспечения, именно потому важно иметь возможность помочь Украине отбить собственные территории, переходить в контрнаступление, и таким образом Украина сможет победить в этой войне», – сказал натовский чиновник.

Напомним, ранее в западных СМИ сообщили, что в британской армии уже остро не хватает боеприпасов.