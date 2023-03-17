Генсек НАТО и президент ЕК высадились на платформу в Северном море. Готовят провокацию против РФ?

Оливер Галич.  
17.03.2023 17:41
  (Мск) , Брюссель  
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Дзен, ЕС, Политика, Провокации, Россия, Энергетика


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 марта прилетели на норвежскую платформу, добывающую газ в Северном море, чтобы «обсудить защиту инфраструктуры и поставки газа».

После участия норвежских военных в подрыве «Северных потоков» такая активность вызывает настороженность, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17...

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Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен обсудили защиту инфраструктуры и поставки газа в Европу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Сторе и генеральным директором компании Equinor Андерсом Опедалом.

Платформа Troll A, на которой состоялась встреча, добывает газ из крупнейшего газового месторождения Норвегии. После сокращения российских поставок нордическая страна в прошлом году стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, отмечает британское агентство Reuters.

Безопасность норвежских нефтяных объектов была усилена после взрывов на «Северных потоках», произошедших 26 сентября прошлого года в Балтийском море, а союзники по НАТО оказали поддержку для обеспечения патрулирования. Энергетическая инфраструктура Норвегии является жизненно важной, но уязвимой из-за своих размеров, включающих тысячи километров трубопроводов, а также интернет-кабелей и силовых кабелей, сказал Столтенберг журналистам на борту платформы.

«Конечно, мы не можем защитить каждый метр этой инфраструктуры в любое время. Но мы активизировали… обмен разведывательной информацией и мы осуществляем более тщательный мониторинг инфраструктуры. Мы усилили наше присутствие за счет большего военного потенциала», – заявил генсек НАТО.

В целом встреча выглядела большой театрализованной постановкой. Во время выступления Столтенберга корабль ВМС Германии, корабль береговой охраны Норвегии, норвежский военный вертолет и морской самолет НАТО демонстративно «вели патрулирование» вблизи платформы, расположенной примерно в 65 километрах от берега.

Не исключено, что речь идёт о подготовке провокации НАТО против России, поскольку западные СМИ одновременно продолжают обвинять Москву в диверсии на «Северных потоках» и в подготовке атаки на критическую инфраструктуру стран Запада – трубопроводы, коммуникационные кабели и так далее. Стоит учесть, что упавший на днях в Чёрное море беспилотник США находился над трассой газопровода «Турецкий поток».

Как сообщал «ПолитНавигатор», согласно расследованию американского журналиста Сеймура Херша, мины под трубопроводы системы «Северный поток» заложили боевые водолазы ВМС США во время учений НАТО в июне 2022-го, а активировали их норвежские военные.

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