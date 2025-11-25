Генсек НАТО: Надо дать гарантии защиты бандеровского режима на Украине и без вступления в альянс

25.11.2025 11:22
Вопросы перспективы членства Украины в Евросоюзе и НАТО будут обсуждаться отдельно от «мирного плана», предложенного США. Но даже без вступления в альянс украинский самостийный режим должен получить такие гарантии Запада, чтобы Москва не могла свергнуть бандеровцев военным путем.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией, – авт.) заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рютте напомнил, что против членства Украины выступают несколько стран Альянса.

«Элементы, которые касаются ЕС или НАТО, будут обсуждаться отдельно… Для того, чтобы новый союзник стал членом НАТО, нужна единогласность, так что все 32 страны должны согласиться. В данный момент у нас есть несколько союзников, которые прямо заявляют, что они против вступления Украины в НАТО.

Конечно, у нас также были формулировки из Вашингтонского саммита в прошлом году, где говорилось о неотвратимости ее пути в НАТО. Так что это – одна реальность, но есть также реальность, в которой несколько союзников сказали, что выступают против членства Украины в НАТО.

Вот, почему так важно в ближайшее время предоставить гарантии безопасности Украине после заключения мирного соглашения, что сделает невозможной повторную попытку нападения со стороны России», – заявил Рютте.

