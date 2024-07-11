Генсек НАТО: Ограничения на удары вглубь территории России сняты

Ограничения на удары западным оружием вглубь территории России сняты для ВСУ, сообщил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам состоявшегося саммита альянса в Вашингтоне.

«Украина имеет право на самооборону. Союзники НАТО имеют право помочь самообороне, не становясь стороной конфликта. И право на самооборону включает право ударов по военным объектам на территории агрессора – РФ. Поэтому некоторые союзники совсем не применяли ограничения, а некоторые уменьшили ограничения на использование оружия, которое поставляется Украине.

С того времени, как Россия открыла фронт возле Харькова, это изменило линию фронта, и чтобы поражать ее военные объекты, аэродромы, места запуска ракет, нужно для этого поражать эти объекты на территории РФ. Поэтому я приветствую, что союзники ослабили такие ограничения», – сказал Столтенберг.