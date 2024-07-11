Генсек НАТО: Ограничения на удары вглубь территории России сняты

Михаил Рябов.  
11.07.2024 23:02
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Ограничения на удары западным оружием вглубь территории России сняты для ВСУ, сообщил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам состоявшегося саммита альянса в Вашингтоне.

«Украина имеет право на самооборону. Союзники НАТО имеют право помочь самообороне, не становясь стороной конфликта. И право на самооборону включает право ударов по военным объектам на территории агрессора – РФ. Поэтому некоторые союзники совсем не применяли ограничения, а некоторые уменьшили ограничения на использование оружия, которое поставляется Украине.

С того времени, как Россия открыла фронт возле Харькова, это изменило линию фронта, и чтобы поражать ее военные объекты, аэродромы, места запуска ракет, нужно для этого поражать эти объекты на территории РФ. Поэтому я приветствую, что союзники ослабили такие ограничения», – сказал Столтенберг.

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Ограничения на удары западным оружием вглубь территории России сняты для ВСУ, сообщил на пресс-конференции...


Ему поддакнул присутствующий на пресс-конференции узурпатор Владимир Зеленский, незаконно удерживающий власть в Киеве после окончания президентских полномочий.


«Мы сегодня обсуждаем это на встрече Украина-НАТО, и тут мы рассчитываем на мощные решения – ПВО, F-16, разрешение поражать российских террористов как раз там, где они находятся. Мы обсуждаем как раз эти вопросы… Все это уменьшит аппетит – желание Путина осуществлять агрессию», – сказал Зеленский.

В качестве значительных результатов саммита он назвал обещание «пяти «Патриотов» для Украины и десятки других систем» ПВО.

«Надеемся, что они будут доставлены как можно быстрее», – сказал Зеленский.

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