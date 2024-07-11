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Кроме членства в НАТО, все данные Украине обязательства по безопасности со стороны западных стран будут ничем не эффективнее «Будапештского меморандума».

Об этом в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал пафосную риторику натовских лидеров о том, что путь Украины в альянс будет «необратимым».

«Я бы хотел, чтобы это было «необратимо», но, к сожалению, похоже, это тоже не продвигается. Здесь вокруг саммита мы видим, разные люди говорят, что делают всё, что в их силах, чтобы предоставить Украине какой-то знак, но ничто из этого не кажется «необратимым», неизбежным. Потому что США и Германия всё ещё блокируют это. Это потому, что у нас в США и в Германии есть чрезмерный страх того, что Россия может применить ядерное оружие. Это наша проблема, так что пока мы не сможем преодолеть этот психологический чрезмерный страх, я не вижу, чтобы это изменилось к лучшему», – вещал безумный Ходжес.

Он подчеркнул, что для Украины не существует никакой гарантии безопасности, кроме членства в НАТО.

«Это единственная реальная гарантия безопасности. У нас был «Будапештский меморандум» – это было очевидно пустым обязательством. Так что я не испытываю никакого доверия к тому, что другие обязательства будут более существенными. По крайней мере, не со стороны США», – добавил он.