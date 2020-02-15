Генсек НАТО признал полную зависимость Европы от США

15.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Впервые в учениях Североатлантического альянса на территории стран Восточной Европы примут участие 20 тысяч солдат США и Канады.

Об этом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО является выражением понятия Запад, – заявил генсек НАТО. – Европа и Северная Америка… Наше общее видение защищать и оборонять друг друга. Реальность состоит в том, что мы больше делаем сейчас вместе, чем раньше. США больше инвестирует в европейскую безопасность. Направляет больше военных, проводит больше учений».

По словам Столтенберга, Запад «подвергается конкуренции» со стороны «все более напористой России», которая пытается вернуть себе влияние в мире. А также «подвергается давлению» со стороны «основного конкурента» – Китая, который скоро станет самой крупной мировой экономикой: у него второй по величине оборонный бюджет в мире.

«Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабляет трансатлантические связи и уменьшает нашу конкурентоспособность на мировой арене, это также риск раздробления Европы, – сказал генсек НАТО. – Я не считаю, что Европа должна действовать в одиночку, я не считаю, что Америка должна действовать в одиночку, я считаю, что Европа и Америка должны действовать сообща».

В качестве примера таких эффективных совместных действий Столтенберг назвал увеличения присутствия войск США и Канады в Европе.

«Скоро будут проходить учения «Защитники Европы 20», в которых примут участие 20 тыс. американских военнослужащих, – заявил глава Североатлантического альянса. – Впервые в нашей истории боеспособные подразделения присутствуют на территории восточных стран – членов НАТО».

Ранее сообщалось о том, что Украина готовится в конце мая принять сессию Парламентской ассамблеи НАТО, чтобы обсудить антироссийский план по Черному морю.