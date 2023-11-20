Генсек НАТО в ходе визита в Боснию и Герцеговину не стал общаться с сербскими министрами

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В ходе визита в Боснию и Герцеговину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с делегацией Совета министров страны.

В составе этой делегации «странным образом» не оказалось министров-сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр внешней торговли и экономических связей в Совете министров БиГ Сташа Кошарац отметил, что узнал о встрече Столтенберга с представителями боснийского правительства исключительно из сообщений СМИ.

«Еще раз отмечаем недопустимую практику игнорирования Совмином на встречах с высокими чиновниками сербских представителей. Столтенберг не имел возможности услышать позицию представителей Республики Сербской в ​​Совмине, поэтому авторитет и достоверность позиции, высказанные от имени Боснии и Герцеговины на встрече, подвергаются сомнению. Вопрос в том, строят ли они какие-то планы против Республики Сербской», – заявил Кошарац.

По поводу заявлений Столтенберга о предполагаемой сепаратистской и раскольнической риторике РС, Кошарац отметил, что генеральный секретарь НАТО использовал аргументы своих западных партнеров, которые постоянно лгут о Республике Сербской и ее политическом руководстве. Министр подчеркнул, что институты Республики Сербской работают в соответствии с Конституцией и Дейтонским мирным соглашением, и что целью их политики является мир, стабильность, уважение Дейтонского соглашения и регионального сотрудничества.

«Что касается опасений Столтенберга по поводу внешнего влияния в Боснии и Герцеговине, то он был прав, за исключением того, что речь идет о предполагаемом влиянии России. Напротив, здесь наблюдается крайне негативное и злокачественное влияние фальшивого Верховного представителя и Посольства США, начиная с того, что они инсценировали политический судебный процесс против легитимного и законного президента Республики Сербской… Что касается членства в НАТО, то должностные лица, наконец, должны понять, что этот вопрос не стоит и никогда не будет стоять на повестке дня, поскольку Республика Сербская никогда не поддержит членство в этом Альянсе», – отметили сербский министр.

Это не первый случай, когда сербских министров не позвали на встречу делегации правительства БиГ с высоким иностранным гостем. В частности, в начале июля аналогичный инцидент произошел во время визита в страну премьер-министра Албании.