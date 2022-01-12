Генсек НАТО выдвинул Москве ультиматум вместо гарантий безопасности

12.01.2022  18:42 (Мск), Брюссель,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал


Североатлантический альянс требует от России вывести свои войска из Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья, а также отказаться от поддержки этих территорий.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический альянс требует от России вывести свои войска из Крыма, Донбасса, Южной Осетии и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Россия требует определённых гарантий со стороны НАТО и США. Но какие гарантии хотело бы НАТО видеть со стороны России с точки зрения безопасности?» – поинтересовался журналист.

В ответ на это Йенс Столтенберг разразился рядом требований к России.

«У России имеются Вооруженные силы в Грузии, Украине, Крыму и Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительства этих стран, их никто не приглашал туда.

Страны НАТО сегодня на заседании призвали Россию вывести эти силы, и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, Украины, Молдовы.

НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдём на компромисс в отношении наших принципов, не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран», – сказал он.

Интересно, что при этом генсек НАТО не уточнил, на какие уступки готов пойти Североатлантический альянс, если Москва чисто гипотетически согласится с его требованиями. Тем не менее, Столтенберг в добавок потребовал от России закрыть глаза на вступление Украины и Грузии в НАТО.

«И также это касается права всех стран выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. И также страны НАТО сохраняют за собой право защищать и оборонять друг друга», – резюмировал Столтенберг.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть