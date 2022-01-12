Генсек НАТО выдвинул Москве ультиматум вместо гарантий безопасности

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Североатлантический альянс требует от России вывести свои войска из Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья, а также отказаться от поддержки этих территорий.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия требует определённых гарантий со стороны НАТО и США. Но какие гарантии хотело бы НАТО видеть со стороны России с точки зрения безопасности?» – поинтересовался журналист.

В ответ на это Йенс Столтенберг разразился рядом требований к России.

«У России имеются Вооруженные силы в Грузии, Украине, Крыму и Молдове. Эти силы находятся там без согласия правительства этих стран, их никто не приглашал туда. Страны НАТО сегодня на заседании призвали Россию вывести эти силы, и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, Украины, Молдовы. НАТО готова вести диалог с Россией, но мы не пойдём на компромисс в отношении наших принципов, не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран», – сказал он.

Интересно, что при этом генсек НАТО не уточнил, на какие уступки готов пойти Североатлантический альянс, если Москва чисто гипотетически согласится с его требованиями. Тем не менее, Столтенберг в добавок потребовал от России закрыть глаза на вступление Украины и Грузии в НАТО.

«И также это касается права всех стран выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. И также страны НАТО сохраняют за собой право защищать и оборонять друг друга», – резюмировал Столтенберг.