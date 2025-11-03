Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Положение гарнизона ВСУ в Красноармейской (Покровской) агломерации стало критическим, сообщает российский военкор Юрий Котенок.

«Две попытки деблокады гарнизонов агломерации результата не дали. В Покровске наши штурмовики подразделения взяли под контроль и северную часть города. По сути, за противником остаётся около 3 кв. км в северо-восточной части города (высотная застройка, с опорой на которую ещё обороняется оставшаяся часть гарнизона). В остальной части — зачистка и фильтрационные мероприятия. Большинство личного состава ВСУ в городе деморализованы и пытаются выйти из окружения», – пишет он.

Командование ВСУ утверждает, что ситуация сложная, но контролируемая. Однако снизу требуют прекратить врать и незамедлительно начать вывод гарнизона, пока сохраняется такая возможность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский ресурс «Дип стейт» признает присутствие ВС РФ в Красноармейске, но традиционно на своей карте рисует огромную серую зону, тем самым пытаясь уменьшить визуализацию реального контроля российской армии.

Но даже в откровенно проукраинских источниках такие трактовки опровергают, обращая внимание на появившиеся в сети ролики, где росссийские бойцы достаточно свободно передвигаются южнее железной дороги, которая фактически делит город на две части.

«Враг начал проверять местное население в районах до железной дороги, то есть территорию, которую они уверенно контролируют. И кстати, кацапы ходят по домам людей без оружия, а это указывает на то, что нигде и близко там наших позиций нет, как нет и серой зоны, о которой так яро уверяют большинство источников», – возмущается украинский осинт-канал «Картограф ВСУ».

На его карте красная зона контроля ВС РФ в разы больше, чем у «Дип стейт».

А по словам бывшего ультрас-неонациста луганской «Зари», который известен сейчас как офицер ВСУ «Мучной», ВС РФ сместили главный удар в северо-восточную часть города, где наблюдается наивысшая концентрация боев.

«Такое маневрирование противника имеет четкую цель – закрепить плацдарм и сорвать возможность нашим подразделениям выйти по узкому коридору с направления [города-спутника Красноармейска] Мирнограда. По сути, враг пытается перерезать единственный путь, дающий шанс на маневр или перегруппировку», – описывает ситуацию ВСУшник.

Он признает, что русские заняли «территорию локомотивного и вагонного депо к северу от центра».

На этом фоне появился панический пост в соцсети экс-замминистра обороны Украины, волонтера ВСУ Виталия Дейнеги, потребовавшего начать отступление из агломерации.

«Учитывая реальное положение вещей на поле боя, а не отчеты Генштаба, нужно немедленно действовать, чтобы спасти значительное количество солдат, которые защищают Покровск и Мирноград. Из обоих городов нужно немедленно начинать выводить людей, потому что ВСУ эти города фактически потеряли».

Он предупреждает, что протяжка с отступлением чревата высокими потерями среди наиболее боеспособных подразделений.

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу — оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте, и нарытые у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику».

Автор признает, что отчеты командования «с каждым днем все больше состоят из лжи».